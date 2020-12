Communiqué de Mohamed Bouamatou

Je viens d’apprendre, alors que je suis hors du pays, la triste nouvelle du décès de mon frère et ami de toujours Ba Houdou. Nous nous sommes rencontrés il y’a quarante sept ans, en 1974, et depuis nous ne nous sommes jamais quittés et notre relation n’a cessé de s’affermir, de s’enrichir et se consolider au fil du temps.

Je perds en lui le frère et l’ami fidèle et sincère, toujours prompt à servir, aider et soutenir dans les moments difficiles. Sa grandeur d’âme, sa probité morale et son attachement à l’unité nationale de son pays n’ont d’égale que son dévouement et son intégrité dans l’exercice des multiples fonctions occupées tout au long de sa longue carrière au service de son pays.

A son fils qui porte mon nom (Mohamed Bouamatou Ba), à ses enfants, à toute sa famille, à ses amis et collègues, j’exprime ici mes très sincères condoléances, et je prie Dieu le Tout puissant de l’accepter en son saint paradis.

Inna lillahi we inna ileyhi rajioun

Mohamed Bouamatou