Dossier de la corruption : Aziz convoqué

La police chargée des crimes économiques et financiers a procédé ce mardi 15 décembre à la convocation de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz qui n'aurait passé que quelques minutes avant de retourner chez lui. Réagissant à cette convocation, Me Mohameden Ould Ichidou du collectif de défense de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré que " c'est encore un des épisodes du tâtonnement du parquet et de son greffe ". Ould Ichidou a ajouté que son client n'a passé que quelques minutes à la police et est resté déterminé à ne pas répondre ni à signer aucun document se prévalant de l'immunité que lui confère l'article 93 de la constitution de la république islamique de Mauritanie. Selon Ould Ichidou, " cet acte prouve la détermination des autorités à continuer dans la violation de la constitutionnalité et des textes et des lois en vigueur en Mauritanie "