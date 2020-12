Face à la propagation de la COVID-19, couvre-feu à 18 heures à partir du 13 décembre

La Mauritanie renoue avec le couvre-feu comme aux heures sombres du premier semestre de l’année. En effet, face à la montée exponentielle des cas de contaminations et décès liés à la pandémie du coronavirus (COVID-19), la présidence de la République annonce un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin, à partir de ce dimanche 13 décembre 2020.

En plus de cette interdiction de circuler à partir de 18 heures, « d’autres mesures sont prises pour renforcer l’effort de prévention et de précaution contre la COVID-19, notamment la fin de l’horaire de travail dans les départements ministériels et bureaux à partir de 16 heures, l’application stricte des procédures prévues pour le transport des personnes dont le nombre maximum est consigné dans les cartes grises des voitures et des véhicules de transport en commun, en particulier l’obligation de port du masque ».

Pour sa part, le ministère de l’intérieur «appelle les citoyens à se conformer scrupuleusement aux règles et exigences appliquées dans de telles circonstances».

Ces nouvelles mesures sont annoncées après une réunion d’urgence du Comité Interministériel chargé du suivi de la pandémie du coronavirus (COVID-19), tenue dimanche.

Lors d’une rencontre précédente organisée vendredi dernier, le comité interministériel a décidé de prolonger la fermeture des écoles, universités, instituts et mahadras, jusqu’au 10 janvier 2021.

Le bilan de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19) en Mauritanie, communiqué ce lundi 14 décembre par le ministère de la santé, affiche 164 cas de contaminations, 3 décès et 42 guérisons, ce qui donne depuis le début de la pandémie un cumul de 11132 cas, 228 décès et 8118 guérisons.