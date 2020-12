Coronavirus: La situation au 12 décembre

Dans son point de presse quotidien, le ministère de la santé a annoncé ce vendredi que 279 infections ont été enregistrées et que 7 décès causés par la pandémie sont à déplorer. Une situation qui sème une grosse panique au sein des populations renforcée par la publication via les réseaux sociaux de toutes sortes de supputations par des personnes dont parfois certaines se présentant comme des professionnels de la santé. Le nombre de cas enregistré ce 12 décembre est le plus élevé depuis le commencement de la maladie en mars 2020. Les autorités sanitaires craignent que les structures ne soient débordées par le nombre de malades internés pour cause d'infection à la COVID 19 Dans cette perspective, elles ont décidé de suspendre les opérations chirurgicales sauf dans les cas d'extrême urgence au niveau des centres hospitaliers nationaux. Au cours de sa réunion de ce vendredi, le comité interministériel n'a pris aucune nouvelle mesure. Cependant, il est très probable que si la situation continue à empirer, le comité intensifiera les mesures en refermant les frontières entre les villes et en réinstaurant le couvre-feu afin de briser la chaîne de propagation de la pandémie du coronavirus.