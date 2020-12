Coronavirus: Prorogation de la fermeture des écoles jusqu’au 04 janvier 2021

Le Comité Interministériel chargé du suivi de la pandémie du coronavirus (COVID-19) a décidé de prolonger la fermeture des écoles, universités, instituts et mahadras jusqu’au 04 janvier 2020, suite à une réunion d’évaluation organisée ce vendredi.

Sur la base « des données épidémiologiques et à l’appui des efforts déployés jusqu’à présent pour limiter la propagation de la maladie, et afin de respecter les délais scientifiques minimaux nécessaires à une évaluation sanitaire sérieuse de la situation, le comité a décidé de reconduire toutes les mesures prises à l’occasion du précédent conseil des ministres », en vigueur depuis une dizaine de jours.

Ainsi, en plus de la fermeture des établissements scolaires et universitaires, il y aura « le renforcement des mesures de précaution et de protection en cas de décès résultant de la COVID-19.

En effet, les comités de suivi épidémiologique ont constaté que la plupart des sources d’infection venaient des procédures d’inhumation des morts (transport, toilette mortuaire).

Ainsi, les ministères de la santé, des affaires islamiques et de l’intérieur, sont chargés de travailler sur une procédure spéciale stricte pour l’inhumation des personnes décédées de la COVID-19, en intégrant les éléments suivants : interdiction de transporter les morts en dehors des cimetières de l’aire géographique, assurer un accompagnement religieux garantissant le respect des règles imposées par la loi islamique en matière de toilette et de prière mortuaire, s’assurer de toutes les mesures sanitaires pour empêcher la propagation du virus à ce stade ».