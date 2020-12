La Convention avec Arise révisée

Au cours d'une conférence de presse organisée avec le ministre des transports, le directeur général du port autonome de Nouakchott Sid' Ahmed Ould Raiss a annoncé la révision de la convention pour la construction d’un quai à containers passée avec la société ARISE après des négociations qu'il a qualifiées de très difficiles. Ould Raiss a ajouté que la nouvelle convention va permettre plus de compétitivité pour le port en plus de l'annulation des exonérations fiscales dont bénéficiait la société en vertu de certaines dispositions de l'ancienne convention. Le directeur général du port a assuré que les revenus de la Mauritanie vont augmenter de plus de 400 millions de dollars grâce aux améliorations apportées à la nouvelle convention.