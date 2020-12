Coronavirus : Réunion du comité interministériel

Le comité interministériel chargé du suivi de la propagation de la pandémie du coronavirus s'est réuni ce mercredi 9 décembre sous la présidence du premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud. Le comité a pris connaissance de l'évolution inquiétante des infections au cours de cette deuxième vague qui commence à entrer dans sa troisième semaine. Le comité, qui a décidé d'une réunion ouverte jusqu'à la fin de la semaine afin de suivre la situation, a demandé aux populations plus de vigilance et davantage d'observance de toutes les mesures de prévention demandées par le ministère de la santé pour arrêter la progression des infections. Le comité interministériel a exhorté les citoyens à participer sans exception à la campagne de sensibilisation sur le danger de la pandémie et sur les mesures barrières qui peuvent la circonscrire et permettre de la vaincre. Ce mercredi, le ministère de la santé a annoncé 229 nouvelles infections qui représentent un chiffre record depuis la déclaration en mars 2020 de la COVID 19 en Mauritanie. Dans le cadre de ce suivi, le premier ministre a entrepris ce mercredi une visite dans le centre d'internement des malades du coronavirus A ce jour, la Mauritanie a enregistré 10105 cas dont 1978 de cas actifs et 202 décès.