Boghé : L’ANAPEJ ouvre un siège pour le monde rural

L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ) a officiellement démarré ses activités dans la ville de Boghé par l’ouverture d’un siège. C’était le jeudi 03 décembre aux alentours de 10 heures du matin. Pour l’occasion, une cérémonie a été organisée au siège du nouveau bureau situé dans le quartier de Nioly en présence des autorités administratives et municipales de la localité. Le wali était représenté par son conseiller, Mohamed Salem Ould Sellahi, chargé des affaires politiques et sociales. L’allocution d’ouverture a été prononcée par Yall Abdoulaye, DGA de l’emploi en présence du DG de l’ANAPEJ, Beytoullah Ahmed Lesoued, du représentant de GIZ en Mauritanie et de plusieurs notabilités.

Le maire a prononcé une allocution de bienvenue après la lecture des versets de Coran. Il a vivement remercié le gouvernement à sa tête Mohamed Ghazouani qui a bien voulu honorer sa promesse en accordant une faveur à la commune de Boghé pour abriter le siège dédié par l’ANAPEJ au monde rural. Il a aussi remercié chaleureusement le ministère de l’emploi, de la jeunesse et des sports ainsi que l’ensemble des partenaires qui ont œuvré pour l’installation de l’ANAPEJ à Boghé. Il a conclu en affirmant qu’ils pourront construire avec la nouvelle agence un avenir décent pour la jeunesse mauritanienne.

S’agissant du DG de l’ANAPEJ, il a affirmé que l’installation de ce nouveau siège à Boghé s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance nationale. Cette structure est créée par décret en date du 02 janvier 2005 et elle est chargée de l’exécution de la politique d’emploi du gouvernement en collaboration avec les organisations syndicales et professionnelles, les OSC et les autres acteurs, a-t-il affirmé avant de poursuivre : ‘’au cours des 15 années passées, l’ANAPEJ a lancé beaucoup de programmes dans le cadre de la promotion de l’emploi à travers trois composantes que sont le développement des compétences, l’emploi et l’embauche, ce qui a créé beaucoup d’opportunités pour l’intégration des demandeurs d’emploi dans la vie active’’. Il n’a pas manqué de rappeler l’ouverture d’autres bureaux de l’ANAPEJ à Akjoujt, Néma et Nouadhibou. Des agences qui vont constituer des bases de données pour le compte des bénéficiaires de ses services. Il a lancé enfin un appel à tous les acteurs intervenants dans le cadre de la promotion d’emploi au niveau régional (entreprises, projets de développement, OSC et autres institutions) pour se rapprocher de l’agence dont les portes restent grandement ouvertes pour eux, a-t-il conclu. Il s’en est suivi d’une brève allocution inaugurale prononcée par M. Yall Abdoulaye, DGA de l’emploi et fils du terroir. Les autorités présentes (le DGA de l’emploi, le conseiller du wali, le Hakem et le maire) ont ensuite procédé à la coupure du ruban marquant l’ouverture du bureau de l’ANAPEJ à Boghé avant de visiter l’intérieur des locaux flambant neufs et écouté simultanément les explications du DG de l’ANAPEJ avant de déguster un bon petit déjeuner sous le hangar de la cour.

Les populations du Brakna de façon générale peuvent jubiler car c’est un vœu qui vient d’être satisfait. Les nombreux jeunes sortants du Lycée de formation technique et professionnelle de Boghé et qui sont diplômés en santé animale, plomberie sanitaire, maintenance des engins agricoles, énergie solaire, couture etc…trouvent ici une réelle opportunité d’insertion dans le marché de l’emploi avec la présence de cette agence qui sera dirigée par Mohamed Abdallahi Mohamed Mahmoud.

Brahim Ely Salem

CP Calame Brakna