Ecole Technique de Boghé : Sortie d’une promotion de 36 jeunes

Dans le cadre du projet intitulé "PECOBAT" initié par le Fonds Andalous des Municipalités pour la Solidarité Internationale avec l’appui des partenaires au développement à savoir FAMSI, l’Union Européenne, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’Agence Française de Développement (AFD), le Lycée de Formation Technique et Professionnelle de Boghé rebaptisé Ecole de Formation Technique et Professionnelle a organisé le 04 décembre 2020 une cérémonie dans l’enceinte de l’établissement pour marquer la sortie d’une nouvelle promotion. Cette promotion comprend 36 jeunes, garçons et filles, formés depuis six mois dans des métiers de la maintenance des motopompes, de la plomberie sanitaire et des énergies solaires. La cérémonie s’est déroulée aux alentours de 12 heures en présence des maires des communes bénéficiaires dont Bababé, El Vor, Débaye Hijaj et Boghé.

A cette occasion, le directeur de l’école Technique, M. Mrabih Ould Abderrazagh a prononcé une allocution dans laquelle il a indiqué que le ministère de l’éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, a défini une stratégie de développement de son dispositif de formation technique et professionnelle qui est axée sur les besoins économiques du pays et complétée par un dispositif d’apprentissage et de préparation à l’insertion dans la vie active des jeunes en déperdition scolaire demandeurs d’emploi.

Avant d’ajouter que c’est dans cette perspective qu’a été organisée une formation au profit de 36 jeunes garçons et filles venus de la Moughataa de Bababé. Une formation d’une durée de 10 semaines à raison de 300 heures de formation par action dont 240 heures de travaux dirigés et pratiques au niveau de l’établissement et 60 heures de formation en entreprise. Au bout, cette formation a sécrété 13 formés dans les énergies renouvelables, 12 formés dans la plomberie sanitaire et 11 formés dans la réparation des groupes motopompes.

Il a adressé au passage des remerciements appuyés aux communes cibles, aux formateurs, à l’équipe de FAMSI ainsi que les stagiaires. Accordant une mention spéciale à Anna Artegas Molina. Il a terminé par une pensé pieuse à M. Niang qui a coordonné toute la formation et qui a été rappelé à Allah la veille (paix à son âme).

Suivi également d’un mot du maire de Boghé, Adama Moussa Ba qui demandé l’observation d’une minute de silence à la mémoire du défunt. Il a ensuite apprécié le rôle joué par FAMSI dans son appui aux communes pour dispenser des compétences nécessaires pour le développement local. Ces jeunes vont régler de nombreux problèmes qui existaient dans ces communes et résoudre également un problème d’emploi, a affirmé le maire qui a appelé les jeunes à se perfectionner davantage. Ces compétences acquises permettront de fixer les jeunes dans leurs terroirs sachant les dangers que représente l’immigration clandestine, a conclu le maire. Le représentant de FAMSI a aussi pris la parole pour vanter les actions de son ONG en faveur de la promotion de l’emploi. Et le Hakem a prononcé le mot de clôture et remis la première attestation à l’élève major dans la maintenance des machines doublé d’un Kit qui lui permettra de s’insérer dans la vie active.

A n’en pas douter, ces jeunes pourront résoudre beaucoup de problèmes dans les communes rurales et combler le déficit de main d’œuvre auquel ces localités sont confrontées.

Daouda Abdoul Kader DIOP