" Nous avons reçu plusieurs dizaines de millions d'euros ", dixit un terroriste

Selon l'un des terroristes libérés dans le cadre de la transaction passée entre le Mali et AQMI à l'issue de laquelle l'ancien premier ministre Soumaila Cissé et deux otages occidentaux, dont la française Sophie Petronas et un allemand, ont été libérés, la France, le Mali et l'Allemagne auraient bien débloqué plusieurs millions d'euros au profit des terroristes qui ont aussi exigé la libération de 150 de leurs amis détenus dont certains ont commis des attentats dans des pays de la sous-région ayant causé la mort de dizaines de personnes. Le terroriste cité par RFI dans son journal Afrique de 22h30 dans la soirée du lundi 7 décembre s'est exprimé dans un enregistrement vidéo largement partagé par la presse à Alger où il séjourne depuis sa libération. Pour rappel, les modalités et les négociations de la libération de l'ancien premier ministre malien Cissé et la vieille otage française Petronas qui a séjourné plusieurs années chez les terroristes ont été entourées d'une très grande discrétion . Les révélations de cet ancien détenu d'AQMI repose la question du paiement des rançons par les Etats pour obtenir l'élargissement de leurs ressortissants détenus en otage par les groupes terroristes.