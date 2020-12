" Le respect des mesures barrières peut nous épargner plus de restrictions ", dixit le ministre de l'intérieur

Dans un communiqué distribué à la presse, le ministère de l'intérieur et de la décentralisation a déclaré que le respect des mesures préventives de la propagation de la pandémie peut nous éviter d'aller vers des dispositions encore plus restrictives. Le communiqué du ministère rappelle que les autorités ont entrepris de mettre à la disposition des populations les équipements convenables comme les masques, les kits sanitaires et les produits d'hygiène. Aussi, selon les termes du communiqué, des décisions et décrets ont-elles été pris afin de sanctionner les contrevenants aux mesures préventives comme le port du masque qui devient obligatoire dans les marchés et les services publics. Pour rappel, au dernier conseil des ministres du mercredi 2 décembre, les autorités ont décidé de l'arrêt des cours au niveau des établissements scolaires de tous les ordres. Il ya quelques semaines, la Mauritanie est entrée dans une deuxième vague de la Covid 19 après avoir cru à tort que la pandémie est derrière elle. Depuis le premier cas enregistré le 13 mars 2020, la Mauritanie est à ce jour à 9182 cas dont 181 décès. Dans leur point de presse, certains responsables du ministère de la santé expriment leur inquiétude relative à la recrudescence de la maladie mais aussi aux comportements de beaucoup de personnes qui ne semblent pas conscientes du danger de la situation et de l'urgence de respecter scrupuleusement les mesures barrières.