Un sommet de l’Union Africaine sur la zone de libre libre-échange

Les travaux d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine ont commencé ce 5 décembre via vidéoconférence. Les travaux relatifs aux modalités du démarrage d'une zone africaine de libre-échange vont durer deux jours. L'ordre du jour prévoit une communication du président nigérien Mohamedou Issoufou sur la zone de libre-échange en plus de plusieurs autres exposés qui seront présentés par d'autres présidents. Au cours de ce sommet extraordinaire, il sera donné les chèques spéciaux pour le démarrage du commerce et annoncé les engagements de soutien des partenaires stratégiques. L' Union fonde beaucoup d'espoirs sur cette zone libre du commerce pour la création d'un marché africain de plus de 1,2 milliard d'individus pour un produit national brut de 2,5 trillions de dollars. Le démarrage de cette zone était prévue début juillet 2020 mais la pandémie de la Covid 19 a stoppé les négociations et les transactions commerciales entre les États membres au cours des mois d'avril et de mai. A ce sujet, le secrétaire général de la zone a déclaré que "le démarrage des travaux de la zone n'a pas pu se faire en juillet " et d’ajouter que " ces travaux commenceront en janvier 2021".