Communiqué de Presse

L’ONG BiodiverCités – pour la valorisation des espaces naturels et culturels en milieu urbain –invite les organisations de la société civile, les associations de jeunes,associations culturelles, associations de protection de l’environnement, associations citoyennes, associations de défense des droits humains, les riverains du Village, les médias, la presse, les élèves, les étudiants, clubs scolaires et tous les usagers du Village de la Biodiversité de Nouakchott – à demander au Gouvernement Mauritanie de sursoir à sa décision de fermer ce lieu public, apolitique, qui a donné une âme à la Ville de Nouakchott, qui a fourni un espace de créativité artistique, de rencontres citoyennes, d’expression à tous les habitants de la Ville, pendant une décennie.

L’ONG BiodiverCités invite ses partenaires au développement, les institutions diplomatiques, les institutions publiques qui ont choisi d’organiser leurs évènements dans l’espace ouvert du Village de la Biodiversité d’intercéder en faveur de l’un des derniers poumons de la Ville de Nouakchott, qui contre vents et marées, a su préserver l’intégrité de ce lieu symbolique, grâce aux modestes contributions financières de la société civile mauritanienne.

Le Village de la Biodiversité est un espace créé par le Club des Amis et de la Nature et la Maison des Cinéastes. Connu jusqu’alors sous le nom de la place du 05 mars, il a toujours été un espace public placé sous la tutelle du Ministère de la Famille et des Affaires Sociales. Le Ministère l’a cédé une première fois aux Scouts de Mauritanie qui y ont aménagé un espace dédié à l’éducation environnementale.

Totalement abandonné après un conflit d’usage avec l’administration, il a servi de dépotoirs aux poubelles de la ville de Nouakchott jusqu’en 2010 – l’année internationale de la Biodiversité. Il a été repris par le CANPE grâce à l’intervention du Ministère de l’Environnement auprès du Ministère de la Famille et des Affaires Sociales pour abriter les activités culturelles du 5ème Forum du PRCM.

En 2011, la Maison des Cinéastes reprend le flambeau et renouvelle auprès du MASEF l’autorisation d’occupation de l’espace.

En 2012 et suite à la cession du Parc par le Gouvernement au groupe hôtelier ONOMO, la Maison des Cinéastes et le CANPE cèdent la gestion du Village de la Biodiversité à l’ONG BiodiverCités –– ne voulant pas entrer en conflit avec l’administration.

Depuis près de 10 ans, l’ONG BiodiverCités veille à l’entretien et à l’intégrité de ce lieu symboliquepour l’intérêt général.

La Ville de Nouakchott, a crucialement besoin de respirer. Ses habitants ont le droit d’avoir un accès libre et gratuit à des espaces verts. Ses Jeunes ont besoin d’avoir des espaces de loisirs, d’expression, de créativité et d’épanouissement. Ses écoles ont besoin d’espaces citoyens pour éduquer les générations futures sur le Vivre ensemble.

Et c’est pour cette seule et unique raison que nous nous battons pour préserver notre Village à tous !

Maimouna SALECK

Présidente de l’ONG