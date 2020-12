Les jeunes de Toujounine attachés à la cohésion sociale

Les jeunes de la commune de Toujounine ont réaffirmé leur attachement à la cohésion sociale et magnifié le vivre-ensemble. Prenant part, les 28 et 29 Novembre à la maison des jeunes de Toujounine, à un atelier de formation sur la cohésion sociale et le dialogue interculturel, ils ont solennellement promis, par la voix de deux de leurs camarades, Babah ould Sid’Ahmed et Salka, issus de différentes communautés, de valoriser l’impérative cohabitation pacifique.

Des recommandations qui entrent en droite ligne de l'objectif assigné par l'AIEJT/M, initiatrice de cet atelier plus précisément attaché à « participer à l'amélioration du niveau de résilience et de cohésion sociale des jeunes filles et garçons marginalisés ». Organisée en partenariat avec Corim/Moumana, la rencontre s'inscrivait dans le projet « Amélioration de la résilience des jeunes vulnérables aux différentes formes de radicalisation, par le renforcement de la cohésion sociale » au niveau des quartiers périphériques de Nouakchott-Sud et une partie de Nouakchott-Nord(Toujounine).

Durant la session animée par Mangane Mohamed, les participants ont été édifiés sur quatre modules : cohésion sociale, vivre ensemble, communication en milieu conflictuel et stratégie de résolution des problèmes. « Disposant d’aptitudes à recevoir les éléments essentiels de la formation », nous a confié l’animateur, « les jeunes présents – collégiens, lycéens, étudiants ou ouvriers – n'ont cessé de plaider pour le renforcement de l'unité nationale, la nécessité d'ancrer la solidarité et la fraternité entre les différentes communautés nationales. Ils expriment le sentiment commun d'appartenir à l’ensemble que forme la Mauritanie. Pour eux ,il est important de briser les barrières, écouter l'autre et contribuer à édifier une Mauritanie unie et forte ». Grâce aux connaissances acquises, Les participants auront maintenant à restituer les connaissances acquises aux membres de leur association respective, lors de prochaines campagnes de sensibilisation. Rappelons enfin que les communes de Riyad et Arafat ont abrité, les semaines précédentes, de similaires sessions.

Thiam