Faits divers… Faits divers… Faits divers…

Ould Aweinat au cachot

Comme relaté en notre précédente livraison, un jeune « djenk »fut tué à coup de poignard, au cours d'une soirée dansante à Dar Naïm, par un de ses compagnons qui prit aussitôt la poudre d'escampette. Après le constat des autorités, la dépouille de la victime, Abdallahi dit Papa, était déposée à la morgue de l'hôpital Cheikh Zayed. Et la traque du meurtrier, Baba ould Aweïnat, commence. Il est arrêté deux jours plus tard à Teyaret. Au cours de son audition, il reconnaît les faits puis, après la reconstitution du meurtre, il est déféré au parquet de Nouakchott Nord pour se voir notifié, le même jour, un mandat de dépôt par le procureur de la République. Le voilà écroué à la prison civile de Dar Naïm.

Notons qu'au cours de cette semaine, on déplore deux autres meurtres à l'intérieur du pays. Avec tous ces points communs d’avoir été perpétrés, entre amis, au cours d’une bagarre dans des salles de jeux ou de cérémonies.

Les malfaiteurs fêtent l'Indépendance à leur manière

Le Samedi 28 Novembre a été célébré en grandes pompes partout dans le pays. Notamment à Nouakchott au quartier Palais des congrès dont l'avenue Mokhtar Ould Daddah faisait, le soir, son grand plein de voitures. Les automobilistes et leurs passagers brandissaient des drapeaux et chantaient dans un concert de klaxons. Pour cause plus précise et triviale, le concert gratuit présenté en plein air par la diva Garmi mint Abba devant ledit palais. Circulation bloquée pendant deux heures de temps malgré la présence de quelques agents du GGSR. Les trottoirs étaient donc bondés. Occasion d'or pour les pickpockets et autres malfaiteurs infiltrés dans l’énorme foule ! Plusieurs sacs à main de femmes sont dérobés. Des dizaines de téléphones portables subtilisés par des voyous qui disparaissent aussitôt dans l’attroupement. D'autres voyous feignent de se bagarrer, permettant à leurs complices de vider les poches durant les bousculades et autres sauve-qui-peut...

Une femme filme avec son précieux téléphone : violemment giflée, l’en voilà délestée ! Des voitures de police interviennent enfin.. Trop tard : les délinquants sont déjà loin !

La police fait de son mieux à Arafat

Suite à la recrudescence de la criminalité au Sud de Nouakchott, la police a multiplié, ces deux dernières semaines, patrouilles et rondes dans la mouqataa d'Arafat. Des unités motorisées et à pied ont été mobilisées par la Direction régionale de la police. Le DRS, en personne dit-on, supervise cette nécessaire opération. Un résultat positif, selon les citoyens. Les vols, braquages et agressions qui étaient monnaie courante n’ont cessé de diminuer. Les commissariats ont arrêté nombre de récidivistes qui sévissaient ou rôdaient dans la zone. Samedi 28 vers 23h au quartier 11, une patrouille a ainsi sauvé in extremis un jeune homme des griffes d'une bande. Au moment où on lui mettait les couteaux au cou, deux policiers en civil remarquent la scène et interviennent. Ils réussissent à arrêter l'un des bandits, son complice parvient à s’enfuir. Espérons que cette vigilance se poursuive longtemps !Pour les habitants de ces quartiers périphériques qui ont vraiment besoin de se sentir en sécurité, c’est comme respirer une bouffée d'oxygène.

Mosy