Plateforme du dialogue sectoriel en marche

Différents acteurs et experts, réunis mardi 1er décembre à Nouakchott se sont réjouis de la mise en place de la plateforme de dialogue sectoriel et des résultats engrangés en un laps de temps. Passant en revue les activités des six groupes ainsi que la restitution de l'étude, les panélistes ont loué la synergie et la dynamique entre les différents acteurs Ba cheikh Oumar directeur exécutif de IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale) a salué la décision de l'État mauritanien d'autoriser l'installation de son organisation et magnifié le rôle joué par les différents intervenants à cet effet. Il s'est dit convaincu que ‘’le travail engagé par la plateforme ne sera pas vain.’’

Reconnue officiellement, il y a 2 ans par les autorités mauritaniennes, IPAR-Mauritanie, sous l’égide de Mamadou Birane Wane, secrétaire exécutif, est devenue une dynamique rare et complète dans son œuvre », se félicite-t-il.

‘’ Toutes les parties concernées doivent se concerter pour mieux faire et mieux agir dans le but d’assister les populations rurales touchées par la pauvreté’’, évoque-t-il .

Passant en revue les activités des six groupes ainsi que la restitution de l'étude, les panélistes ont loué la synergie et la dynamique entre les différents acteurs. Pour l'expert principal RIMRAP, Frank Muller, la plateforme constitue "un outil original du paysage mauritanien réunissant autour d'une table aussi bien les partenaires que les acteurs concernés par un thème transversal novateur. De son côté, le Dr Abder Benderdouche, chef de mission RIMRAP/UE, a mis en exergue les catégories prioritaires du dialogue sectoriel (lait local, infrastructure rurale, hydraulique pastorale, sécurité et développement). Il a insisté sur la nécessité de la poursuite du programme. Procédant au lancement de l’atelier, Mokhtar Ould Ahmed, directeur adjoint des stratégies de la coopération et du suivi-évaluation au ministère du développement rural, a évoqué l’importance des six thématiques qui étaient confiés groupes élaborés l’an passé et qui, selon lui, cadrent avec les priorités de son département.

‘’ Le secteur rural mérite, déclare-t-il, une attention particulière de la part de l’ensemble.‘’ Il a rappelé que le gouvernement œuvre pour une politique qui oeuvre pour la rentabilité du secteur agropastoral. Et pour ce faire, des départements concernés par la dynamique travaillent en synergie.