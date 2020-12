Mattel enregistre la plus grande vitesse 4G lors des tests clients

Comme annoncé lors des festivités du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Mauritanie, Mattel a organisé aujourd’hui une cérémonie officielle des tests de la 4G en présence de plusieurs de ses clients et partenaires afin de partager avec eux ce moment exceptionnel dans l’histoire des télécommunications en Mauritanie.

Après une séance de présentation et d’explication des différentes étapes du projet 4G de Mattel, les invités ont pu tester par eux même, et en avant-première en Mauritanie, la technologie 4G et ont expérimenté la qualité supérieure de l’internet 4G de Mattel dont le débit a dépassé les 11 Mbs.

Toujours fidèle à sa ré

putation d’opérateur pionnier dans le secteur des télécommunications en Mauritanie, Mattel confirme aujourd’hui son rôle d’acteur majeur dans le secteur des TIC en Mauritanie et s’engage à poursuivre le déploiement des infrastructures 4G avec la qualité requise pour permettre un lancement commercial du service 4G dans les plus brefs délais.