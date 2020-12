Atelier de validation de l’aide de faisabilité du chemin de fer du G5 Sahel

Le siège du Secrétariat Exécutif du G5 Sahel à Nouakchott a abrité lundi, un atelier de validation du rapport provisoire de l’étude de faisabilité du chemin de fer du G5 Sahel (le Transahélien). Cette rencontre réunit les experts des pays membres de l’organisation sous-régionale.

Le projet de création d’un chemin de fer reliant les Etats du G5 Sahel est une décision qui remonte au sommet du 20 novembre 2015 tenu à Ndjamena. Il a été validé à l’occasion d’une réunion d’un comité de pilotage tenu en juin 2016 à Niamey. Cette ligne vise à relier et améliorer la desserte entre la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.

« La première phase du projet consiste en la réalisation d’une étude de faisabilité pour définir la structure des liaisons ferroviaires existantes et décrire les trajets possibles, les conditions topographes, hydrographiques, géologiques et autres conditions liées à l’environnement, préciser les points de départ et d’arrivée, ainsi que les localités traversées », explique un document.

Le G5 Sahel est une organisation dédiée à la lutte contre le terrorisme, l’insécurité et la coordination des efforts de développement.

Les pays membres occupent un espace de plus de 5 millions de kilomètres carrés, avec une population d’environ 80 millions d’habitants.