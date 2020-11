Tribune de l’indépendance : L’empreinte de Mauricom

L’imposante tribune dressée pour le défilé du 28 novembre et qui a abrité le président de la République, les membres du gouvernement et les officiels a été l’œuvre de la société Mauricom. Aux normes internationales tant par sa qualité que par sa capacité, elle a été dressée en un temps record grâce au professionnalisme de cette société qui a acquis ses lettres de noblesse dans l’évènementiel. Lors de pratiquement tous les évènements (fêtes nationales, salons, expositions etc.), Mauricom est devenue incontournables. Spécialisée dans les tribunes, les chapiteaux, les tentes, entre autres, elle ne cesse de marquer de son empreinte tous les évènements qui se déroulent dans le pays. Et ce depuis plus de deux décennies. Pour une fois qu’une société nationale maitrise bien son domaine, ne crachons pas dans la soupe. Encourageons la et souhaitons-lui bonne continuation.