Sos Esclaves ne cautionnera plus de" parodie de justice "

L'organisation SOS Esclaves ne participera désormais plus au procès fictif pour cautionner de parodie de justice.Telle est la sentence rendue, ce vendredi 27 novembre,par l'organisation, au cours d'une conférence de presse. Réagissant aux procès de Néma et de Kiffa, Me El Id Ould Mohameden du pool des avocats à déclaré qu'il "y a une volonté depuis quelques temps pour bloquer toute instruction ou tout processus pouvant conduire à l'arrestation d'esclavagistes et au rétablissement des victimes dans leurs droits ".Selon Me El id, les procureurs de la République, les policiers et gendarmes ne font pas l'effort nécessaire en vue de l'arrestation des présumés auteurs de ces crimes et aussi de protection des victimes. Il a exigé des autorités l'arrêt des discours négationnistes.

Pour Boubacar Ould Messaoud, président de SOS Esclaves, les mêmes pratiques perdurent. D'autant que les victimes n'ontjamais été indemnisées et les maîtres n'ont jamais été poursuivis."Nous continuons à connaître les mêmes problèmes depuis 20 ans. Parce que le pouvoir mauritanien est essentiellement tenu par des gens que je ne peux que soupçonner d'être des esclavagistes. Le dirigeant abolitionniste juge les sentences rendues à Néma et Kiffa de "scandaleuses".

Boubacar Ould Messaoud dézingue :"les autorités continuent de développer une démarche et des attitudes d'esclavagistes".