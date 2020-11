Réaction de Rimgaz: A propos de la rupture de la conduite de gaz de RIMGAZ

Monsieur le Directeur de la publication,

Nous avons pris connaissance du droit de réponse d’Eiffage publié le 24/11/2020 dans le site du Calame et nous avons été surpris par les nombreuses affirmations gratuites dont il est parsemé.

A titre d’exemple, sans se préoccuper d’étayer son assertion, EIFFAGE nie ‘’toutes relations de cause à effet entre ses activités et la rupture du pipeline’’ de RIMGAZ.

Et toujours, avec la même assurance qui frise l’arrogance’, EIFFAGE déclare plus loin qu’il est ‘prouvé’ que la rupture du pipe n’est en rien liée à ses activités.

Nous voudrions bien connaître quelles sont les preuves que détient EIFFAGE pour faire ce genre d’assertionscatégoriques, alors que nous détenons des photos prises sur le site qui prouvent que les camions d’EIFFAGE et ses engins lourds passaient fréquemment au-dessus et à proximité du pipeline de RIMGAZ. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le terre-plein devant accueillir les roches destinées aux travaux en mer est situé en zone vaseuse où la nappe est à 0,2 – 0,4 mètres selon la marée, et son aménagement nécessite d’importants volumes de matériaux et l’intervention de plusieurs engins.

RIMGAZ avait d’ailleurs pressenti très tôt le risque que constituent le trafic de transport de blocs de pierres et la circulation d’équipements lourds sur son pipe et à sa proximitéet en avait averti par écrit il y a plusieurs mois EIFFAGE et les autres parties concernées, notamment le PANPA et la Direction des Hydrocarbures, et avait même proposé un tracéde contournement à une distance suffisante pour sécuriser la conduite.

Ces avertissements auraient dû être pris au sérieux, et pleinement pris en compte par EIFFAGE en temps opportun en vertu du principe de précaution dans le cadre de ses procédures HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement). Mais cen’est qu’avec beaucoup de retard, et après que le trafic des camions ait atteint son rythme de croisière et que la conduite avait certainement déjà été endommagée, qu’EIFFAGE s’est finalement résolue à installer un ponceau métallique dont la garde au sol est trop basse pour permettre les travaux d’inspection et de maintenance de notre conduite. En tout état de cause, il est maintenant avéré que ce ponceau, installé avec beaucoup de retard, était insuffisant : ‘trop peu, trop tard’.

Par ailleurs, nous voudrions bien savoir qui sont les opérateurs privés avec lesquels EIFFAGE prétend avoir identifié ‘’les parcours de passage des pipelines’’. Tout comme nous voudrions savoir qui sont les parties prenantes avec lesquelles EIFFAGE s’est concertée. En tout cas, RIMGAZ n’a pas été consultée pour les phases préparatoires à la mise en place de l’aire de stockage, et chaque fois qu’elle en a eu l’occasion, elle avait averti que le tracé retenu pour le trafic de camions et d’engins constituait un danger réel pour la conduite et avaitproposé un tracé alternatif.

Nous voudrions enfin informer l’opinion publique que nous sommes conscients de l’importance pour le pays des travaux qu’entreprend EIFFAGE dans le cadre du projet GTA et sommes sûrs que nous saurons trouver entre entreprises responsables une solution à l’amiable pour réparer les dommages et les préjudices subis et pour éviter la récurrence de l’incident du 19/11/2020.

RIMGAZ, le 27 novembre 2020