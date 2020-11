Tawassoul réclame un dialogue national inclusif

Le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/Tawassoul), un parti de l’opposition, issu de la mouvance islamiste, réclame « un dialogue national inclusif » en vue d’un consensus permettant d’opérer des réformes, pour faire face à la crise qui prévaut en Mauritanie depuis plusieurs années, à travers un document rendu public jeudi.

Parlant de la situation actuelle, le RNRD constate de nombreux problèmes de gouvernance: « absence de planification et d’une bonne organisation des priorités, corruption, favoritisme, pillage des ressources publiques, diverses formes de manipulations et de prévarication…. ».

D’où la nécessité « d’une large prise de conscience nationale pour créer les conditions d’une transition » permettant au pays d’affronter les grands enjeux politiques, sécuritaires, économiques et sociaux du moment, enracinement de la démocratie, renforcement de l’institution de l’opposition, consensus autour du système électoral, restitution des ressources détournées…. ».