Entre le ventre et la panse, le gouvernement a tranché!﻿﻿

Lors du conseil des ministres du mercredi 25 novembre, le gouvernement mauritanien a adopté un projet de décret portant approbation d’une Convention d’Etablissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société GDM AGRICONCEPT-SAR. Aux termes de ladite convention, la Société mettra en place un projet agricole pour la production d'aliments de bétails dans la zone de Keur Macène, Wilaya du Trarza, pour un investissement de à 629.000.000 MRU.

Intervenue au sortir de la crise d’approvisionnement en légumes et fruits, dans notre pays, quand les indépendantistes du Polisario ont fermé la passe de Guergueratt, seule voie de passages de marchandises avec le Maroc, cette convention révèle un gros paradoxe de la part du gouvernement. En effet, au lieu d’encourager les opérateurs mauritaniens à produire pour nourrir les mauritaniens, à faire décoller l’agriculture mauritanienne, à atteindre l’autosuffisance alimentaire, (légumes et riz, fruits...), nos dirigeants privilégient la panse des autres ruminants. C’est que l’on est loin du bout du tunnel. On continuera à injecter des milliards d’Ouguiyas dans l’agriculture pour ne récolter que le son. Et de la Mauritanie à dépendre de son voisin du nord. Jusqu’à quand ? Lors du lancement de la campagne agricole 2020, à Rosso, le gouvernement a annoncé un investissement de 400 millions de Dollars dans l'agriculture. On verra à l'heure du bilan!