Faits divers… Faits divers… Faits divers…

Le meurtrier de Tin Soueïlim écroué

L’Est de Nouakchott est une permanente et notoire zone de criminalité. Le quartier Tin Soueïlim n’a notamment cessé de subir, depuis deux ans, une hausse sans précédent de la délinquance. Les braquages, agressions et autres délits y sont lots quotidiens, malgré la proximité de quatre commissariats de police et les patrouilles de la Garde et des gendarmes. En 2019, quatre meurtres y furent perpétrés à quelques mois d’intervalles.

Dimanche 15 Novembre vers le crépuscule, le quartier des restaurants du carrefour Tin Soueïlim grouille de monde, comme d'habitude. Des dizaines de jeunes hommes et femmes stationnent devant le restaurant El Maghrib el-Arabi. La plupart sont des clients en l'attente d'être servis. Badauds, d’autres suivent des matchs de football sur de grands écrans installés à la devanture des restaurants. Des serveurs vont et viennent pour servir les commandes aux automobilistes à bord de leur véhicule. Mais voilà qu’une bagarre oppose deux serveurs, Haroun Sow et Abdelaziz ould Isselmou, tout frais émoulu de la mahadra qu’il a quittée pour chercher du travail. Personne n'intervient pour les séparer. Haroun tire son poignard et en assène plusieurs coups à son jeune adversaire qui meurt sur le champ. Une nombreuse foule entoure alors le lieu du drame. Le meurtrier dit ne pas regretter son acte et attend la police. Celle-ci arrive un peu plus tard, chasse les curieux et embarque Haroun et tout le personnel du restaurant au commissariat Arafat 2. Une fois l'instruction de ce dossier bouclée et reconstitué le meurtre, son auteur qui a tout reconnu a été déféré au parquet et écroué à la prison de Dar Naïm. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le restaurant théâtre du drame est toujours fermé.

Meurtre au secteur 18

Dar Naïm toujours en triste vedette… Cette fois-ci, c’est en son secteur 18, une semaine plus tard vers trois heures du matin, que les faits se déroulent. Tout commence pourtant le plus heureusement par une soirée dansante. On s’y amuse et chante mais voici trois individus à la mine patibulaire qui entrent dans la danse. Chacun se méfie d'eux et ne veut pas les approcher. « Ce sont de dangereux récidivistes », souffle-t-on aux jeunes filles qui s'éloignent aussitôt. L’ambiance s’alourdit et une bagarre éclate, une heure plus tard, entre deux des nouveaux venus envapés de hachisch. L'un poignarde l’autre qui meurt aussitôt. Le tueur prend alors ses jambes à son cou et disparaît suivi de son second compagnon. Informée, la police vient garder le lieu jusqu'à l'arrivée du substitut du procureur. Après le constat et l'évacuation du cadavre, une enquête est ouverte. La victime est identifiée le lendemain : c’est un repris de justice appelé Papa. Comme après chaque meurtre de ce genre, la police a procédé à une rafle de routine pour arrêter tous les récidivistes en liberté. Leur audition n'a jusqu'à présent donné aucun résultat.

Des bandits blessent un gardien

Ces dernières années, Rosso déplore aussi une hausse sans précédent de la criminalité. Les meurtres de la fillette violée et d’une dame hantent les mémoires. On arrête presque tous les jours des trafiquants de drogue.

Tard dans la nuit du samedi 21, Samba, un gardien de pharmacie près de l'hôpital du PK 10,se voit attaqué par des malfaiteurs armés de machettes. Il résiste vaillamment avec son gourdin jusqu’à ce qu’un violent coup de machette lui sectionne la main droite. Le voilà assommé. Mais une voiture passe heureusement sur la route et les bandits s’enfuient. On évacue le blessé inanimé. Les enquêteurs pensent que la bande vient du Sénégal ou du PK 6 de Rosso. Aux dernières nouvelles, des suspects sont actuellement auditionnés.

Mosy