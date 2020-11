Monsieur le Président, faites quelque chose, on me refuse mes papiers d’état-civil !

Comme bon nombre de mes compatriotes, j'ai cru aux promesses du Raïs Mohamed ould Cheikh El Ghazwani. Oubliant, hélas, que le pays que j'ai quitté, il y a vingt ans, est toujours avec les mêmes hommes, dans le même espace-temps où la promesse est sans valeur, le clientélisme maître de jeu, la parole de campagne d´un candidat ne durant que le temps de duper ses misérables concitoyens pour lui allouer leur vote. J’ai suivi, moi citoyen mauritanien de la diaspora, les discours du Président lors de ses déplacements á l´étranger, assurant les pauvres émigrés qu’il fera en sorte de résoudre leurs problèmes d´état-civil, ce « machin »plus préjudiciable que bénéfique aux citoyens, juste un moyen de les stratifier en première, seconde et troisième classe. Nous avons vécu l’époque de M`Rabih où Mauritaniens et Non-mauritaniens avaient accès au précieux passeport, pour nous retrouver sous la coupe d´un nouveau patron de l´état-civil, Ahmed ould Moctar ould Bousseïf qui me refuse ledit document, à moi qui naquit á Kindra, fils d’un ancien brigadier de police, comme lui, fils d’un ancien gendarme ! Sous le fallacieux prétexte de n’être pas recensé, alors que je lui ai présenté ceux relatifs á ma famille, avec le procès-verbal du service d’état-civil, le jugement du qadi, ainsi que mon recensement á l´ambassade de Madrid, qui ne nécessite lui qu’une validation, comme cela fut accordé á d´autres peut-être plus mauritaniens que moi. Messieurs qui avez en charge la gestion de la chose publique, ayez á l´esprit qu'obtenir un permis de séjour á l´étranger n´est pas des plus faciles !

Je n´implorerai pas le Président Ghazwani. Je lui réclame un de mes droits les plus élémentaires, l´accès á mes droits civiques, alors qu’après tant de souffrances, je me retrouve au bord de l´illégalité.

Brahim ould Mohamed

San Sébastian, Pays basque, Espagne

N°téléphone : (0034)604364626