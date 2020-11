Droit de réponse à Eiffage

Votre article attribue la responsabilité de cet incident aux camions des transporteurs Mauritaniens travaillant pour le compte d’Eiffage dans le cadre de la construction du projet GTA/Ahmeyim.

Nous tenons donc par le présent droit de réponse à nier toutes relations de cause à effet entre nos activités et la rupture du pipeline de cet opérateur. Nous aurions apprécié d’être contacté avant la publication afin de pouvoir partager notre point de vue.

Les faits sont connus ; dès la détection de la fuite, nos équipes ont conduit une enquête minutieuse se rendant sur les lieux de l’incident, photographiant le tuyau, utilisant les photos satellites pour évaluer l’alignement du pipeline.

Les résultats de cette enquête sont sans équivoque : il ne peut y avoir de lien entre les activités d’Eiffage et la rupture du tuyau.

Nous vous informons, ainsi que l’opinion publique nationale que le lieu de la fuite se situe à 350 mètres de nos activités.

Eiffage accorde une très grande importance aux conditions de sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’avant l’aménagement de notre site au port, les parcours de passage des pipelines ont été identifiés avec la direction du port de Nouakchott et les opérateurs privés. Les mesures de sécurité nécessaires ont été prises en concertation avec les parties prenantes, c’est ainsi que :

1. Le site de stockage des roches a été maintenu à une distance minimale de 5m de toutes les lignes de pipelines.

2. Le seul point de passage du pipeline a été protégé par un pont (voir photo) en acier qui prévient toute transmission de charges au sol lors du passage des camions.

3. Une seule route aménagée par nos soins est utilisée pour nos camions. Tout le reste étant par ailleurs constitué de marécages salins impraticables pour la circulation.

Il est donc aujourd’hui clairement prouvé que ce regrettable incident n’est en rien lié à nos activités et qu’il constitue par ailleurs une menace grave à la sécurité de tous les usagers de la zone portuaire et à l’environnement.

Nous espérons que les parties prenantes concernées prendront la mesure du risque et procéderont à son élimination par les procédures idoines et adaptées aux normes internationales afin de protéger l’ensemble des usagers de la zone portuaire et l’environnement.

Cordiales salutations

EGCM