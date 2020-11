Accord de coopération entre Invest in Africa et la CMPM

Le 1er novembre 2020 a vu la signature, à Nouakchott, d’un accord de coopération entre Invest in Africa (IIA) et la Chambre des Mines et du Pétrole de Mauritanie (CMPM). Les parties déclarent qu’elles vont collaborer étroitement pour contribuer à développer les entreprises locales, accompagner les PMEs avec le talent de l’écosystème local et analyser les comportements économiques pour enrichir le débat public, alimenter les autorités et permettre ainsi aux entreprises de la CMPM (qui rassemble des opérateurs mauritaniens dynamiques et ambitieux), d’acquérir des compétences clés pour renforcer leur compétitivité, devenir « Industry Business Ready » et, in fine, gagner des parts de marché économiques dans les secteurs extractifs, relativement nouveaux dans le paysage.

Ainsi, les deux partenaires se sont-ils déjà entendus sur l’organisation, dès le 18 décembre prochain, d’un premier séminaire destiné aux fournisseurs des industries extractives en vue de leur permettre de mieux appréhender les normes et les standards minimums requis pour y être appelés.