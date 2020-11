Échange téléphonique Ghazouani/Mohamed VI

Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le roi du Maroc Mohamed VI ont eu un échange téléphonique, rapporte l'agence mauritanienne d'information. Selon l'AMI, Ould Ghazouani aurait adressé une invitation au Roi du Maroc à laquelle celui-ci aurait répondu favorablement pour entreprendre une visite en Mauritanie. De son côté, le Roi Mohammed VI aurait aussi demandé au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de visiter le royaume chérifien. Les dates et modalités de ces prochaines visites seront fixées par la voie diplomatique. La dernière visite d'un Roi du Maroc en Mauritanie remonte à 2001 mais avait un goût d'inachevé puisqu'elle a été interrompue à cause des événements du 11 septembre. Ce réchauffement des relations entre le Maroc et la Mauritanie intervient dans un contexte marqué par de graves échauffourées entre l'armée marocaine et des unités du Front pour la libération de Saghia Hamra et Ouadi Dheheb au niveau du passage stratégique de Guergueratt.