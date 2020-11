COVID en Mauritanie : nouvelle vague

Après quelques semaines d’accalmie, la COVID a repris avec de nouvelles infections et quelques décès. Une situation qui a commencé à inquiéter les autorités sanitaires qui ont décidé d'organiser de nouveau un point de presse hebdomadaire pour rendre compte de la situation de cette nouvelle vague sur l'ensemble du territoire national. Il ya deux jours, le comité interministériel chargé de suivre la propagation du coronavirus s'est réuni sous la supervision du premier ministre. Selon certaines sources proches du comité, les autorités suivent de près cette recrudescence du virus et pourraient dans quelques jours prendre des mesures de prévention. Pour rappel, la Mauritanie a enregistré son premier cas de coronavirus le 13 mars 2020 et a atteint aujourd'hui (19 novembre 2020 ) 8000 cas et 170 décès. En réaction à la propagation de ce virus, l'État avait créé un fonds qui a atteint plus de 26 milliards d'ouguiyas. Plusieurs voix se sont élevées pour demander plus de transparence dans la gestion de cette caisse.