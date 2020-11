Loi de finances 2021: diminution des impôts sur certains produits

Le projet de la loi de finances 2021 montre une diminution de 35% sur les impôts des produits comme le sucre, le thé et le tabac et ses dérivés. Selon ce projet de loi qui sera discuté par le parlement dans sa session ordinaire en cours, les impôts sur ces trois produits allaient passer de 889 millions MRU en 2020 à 1 milliard 100 millions MRU en 2021, ce qui représente une augmentation de 35 %. Le projet de loi prévoit que l'impôt sur le tabac et ses dérivés passera de 40 millions MRU à 54 millions MRU. Tout comme il est prévu des augmentations fiscales sur certains nombres de produits importés et d'autres produits locaux et des prestations de services.