Le 14 Novembre dernier, s’est tenu à Nouakchott, une réunion de sensibilisation sur le diabète, organisé par le Conseil Régional de Nouakchott et l’Association mauritanienne des Diabétiques.

Les participants ont mis à profit cette réunion pour féliciter les autorités sanitaires concernées pour le travail louable accompli pour combattre ce mal qui atteint une grande partie de la population mondiale, et fait des ravages, notamment en Afrique dont notre pays.

Même si l’attention portée à cette maladie dont les méfaits se propagent a été quelque peu tardive, on ne peut que se réjouir des efforts des uns et des autres pour la combattre, combat qui requiert une grande mobilisation tant des autorités que des populations et des malades eux-mêmes.

Aussi, c’est le lieu de souligner l’important rôle joué par certaines Associations, particulièrement la Fondation M.A.Z. (Mohamed Abdellahi Zein) qui, créée en 2011, a, depuis, mobilisé d’énormes moyens pour soutenir et aider les victimes du diabète, en particulier les plus démunis.

Pendant plusieurs années, cette Fondation s’est investie, sans relâche, dans la lutte contre le diabète, en consultant et donnant gratuitement des médicaments aux malades venus de partout, de l’intérieur du pays, comme ceux de Nouakchott. 65% de ces malades, dont le nombre dépasse 7.000, ont bénéficié gratuitement de médicaments et d’analyses, et 35% ont pu recevoir des médicaments et faire des analyses à des prix réduits.

Mais, en dépit du travail colossal accompli, la Fondation M.A.Z., qui a introduit, depuis plus de 2013, une demande pour être agréée comme établissement d’utilité publique, a vu sa demande refusée pour on ne sait quelle raison.

Malgré tout, et dans le souci de poursuivre l’aide et l’assistance qu’elle apporte aux malades du diabète, la Fondation M.A.Z. continue ce combat car, pour elle, le soutien aux personnes atteintes de cette maladie est, plus qu’une lutte, un sacerdoce.

Celle Com de la Fondation