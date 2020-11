Dossier de la corruption : Les limiers reviennent de Nouadhibou

Selon des sources citées par Mourassiloun, l'équipe de la police chargée des crimes économiques et financiers qui était à Nouadhibou et qui avait pour mission de recenser les biens de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz dans cette ville serait revenue à Nouakchott au cours du week-end. Selon ces mêmes sources, le dossier de la gabegie concocté dans le cadre d'une enquête préliminaire sur la base du rapport de la commission d'enquête parlementaire sera transmis à la justice juste après les festivités de commémoration du soixantième anniversaire de la fête de l'indépendance nationale . Pour rappel, le parlement a constitué il y a quelques mois une commission d'enquête parlementaire qui avait pour mission de procéder à des investigations sur sept dossiers auxquels sont venus s'ajouter quatre autres relatifs à la gestion de l'ancien président et plusieurs de ses plus proches collaborateurs au cours de la dernière décennie pendant laquelle il était au pouvoir. Cette commission a suscité beaucoup d'espoir chez tous les Mauritaniens toutes tendances confondues. Mais aujourd'hui, après toutes ces tergiversations et ces rumeurs autour des travaux de cette commission dont les dernières en date racontent que le dossier pourrait être classé, beaucoup commencent à douter de la volonté et de la capacité des autorités d'aller jusqu'au bout de leur décision de permettre au peuple de recouvrer à travers une action judiciaire des dizaines de milliards indélicatement détournés par des centaines de très hauts responsables (président de la république, premiers ministres, ministres, hommes et femmes d'affaires, proches du sérail) qui étaient aux affaires au cours des onze dernières années.