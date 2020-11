Riyad : Renforcer les capacités des jeunes dans la cohésion sociale et le vivre-ensemble

La mairie de Riyad a abrité un atelier de formation sur la cohésion sociale et le dialogue interculturel en vue de prôner la paix et le vivre-ensemble. Initiée par l’Association pour l’Insertion des Enfants et Jeunes Travailleurs de Mauritanie(AIEJTM), en collaboration avec CORIM, cette session de deux jours a bénéficié à vingt-cinq jeunes filles et garçons (18 – 35 ans) membres des OCB, des CCJ et associations partenaires de la commune.

« Globalement, le constat établi au terme de la formation soulignele fort engouement autour du projet », s’est félicité Djiméra Issa, chef du projet,« tant des autorités que des participants. Ces derniers ont exprimé le souhait de voir le programme se poursuivre, élargi au niveau des quartiers, pour soutenir les jeunes dans leuraction au service de la cohésion sociale ».

Messages de paix et de vivre ensemble

Capitalisant plusieurs années d’expérience dans le domaine de la promotion des droits humains,l’AIEJTM s’investit davantage dans la promotion de la paix et la lutte contre la radicalité, via des concepts éducatifs variés avec les jeunes. Ceux-ci sont formés sur des outilsappropriésqui leur permettentde soutenir des activités tout-à-la-fois récréatives et éducatives, une approche que l’organisation met en avant depuis plusieurs années en direction des jeunes et des femmes, acteurs essentiels, de nos jours, du changement de comportement au sein des communautés. Elle met présentement en avant les comités communaux de la jeunesse d’Arafat et Riyad, pour reprendre le relais et réaliser par ricochetsun certain nombre d’actionsau service du vivre-ensembledans leurcommune respective.

Visant à toucher un large public, l’AIEJTM a également organisé une sensibilisation de masse sur le thème de la cohésion sociale dans la commune de Riyad. Plus de quatre centspersonnes y ont accueilli les messages de paix et de vivre-ensemble diffusés par douze musiciens, trois groupes de théâtre et deux clubs de poésie.

