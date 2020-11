Mauritanie/UE : Prolongation convention de pêche

La Mauritanie et l'Union européenne ont procédé à la prolongation du protocole définissant d'une part les modalités de pêche et la compensation financière prévue conformément aux termes de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre les deux parties, d’autre part. C'est l'ambassadeur de la Mauritanie à Bruxelles Abdallahi Bah Nagi Kebd qui a procédé à la signature côté mauritanien alors que c'est l'ambassadeur allemand auprès de l'Union européenne Mickaël Klaus qui est aussi président du comité des représentants permanents qui a paraphé le document de prolongation au nom de l'organisation européenne. La convention a été conclue conformément aux conditionnalités de la première convention pour la même qualité contre un montant de 57 millions d'euros d'aide au secteur de la pêche dont 60% destiné au renforcement des capacités des compétences des équipes et staffs des pirogues.