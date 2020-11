Visite présidentielle à Kaédi : Les enjeu locaux de l’UPR peuvent attendre !

Les cadres et élus du Gorgol sont en train de mettre les petits plats dans les grands. Leur mot d’ordre est la réussite de la visite que le président de la République effectue dans leur région pour donner le coup d’envoi de la nouvelle rentrée scolaire. Les élus et cadres de l’UPR sont tous montés au front pour atteindre cet objectif. Le président du principal parti de la majorité présidentielle a comme toujours précédé sur les lieux le chef de l’Etat et sa délégation. L’objectif est de prendre le pouls de la région et de veiller sur les derniers réglages avec les élus, cadres et autres responsables locaux. Dans ce cadre, il a tenu une grande réunion avec les cadres de la région pour les inciter à réserver au président de la République un accueil digne de leur hôte. Dans la foulée, la vice-présidente de l’UPR, Mme Djinda Ball a apporté sa touche à la mobilisation. En plus de la sensibilisation des populations de son fief, Kaédi, elle a mis à leur disposition des bus pour l’accueil d’offrir chez elle, le samedi 14, un banquet à l’honneur de la délégation de son parti et de tous les cadres hôtes la ville. Un grand moment de retrouvailles et de convivialité. ‘’Ce dîner a été l’occasion pour les ressortissants de la Moughataa et de la Wilaya, de prouver leur attachement au président de la République et à leur parti’’, a-t-elle fait remarquer. Parmi les présents on a noté le Fédéral de l’UPR, Athie Abdoul Wahab et du président du Conseil Régional, Bâ Amadou Abou et des élus et notabilités de la région. Les militants et sympathisants de l’UPR considèrent cette visite comme leur rentrée politique, ils ont tenu donc à montrer leur unité alors que par le passé, les visites présidentielles et les campagnes politiques se transformaient toujours en ring entre les tendances politiques locales. Avec la visite de travail du président, les acteurs politiques ont réussi à mobiliser leur base en cette période de travaux champêtres pour montrer ou démontrer à l’hôte que le Gorgol est un bastion de l’UPR. Le succès du dîner chez la vice-présidente de l’UPR a prouvé que tous les acteurs politiques de la Moughataa de Kaédi pouvaient transcender leur clivages pour se rassembler autour de l’enjeu du moment, à savoir, la réussite de leur accueil. Les enjeux locaux attendront.