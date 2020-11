Prévalence du diabète élevée en Mauritanie

Le diabète constitue un problème majeur de santé publique en Mauritanie où prédomine une prévalence élevée. Ce constat inquiétant a été fait, ce 14 novembre 2020, par un panel de spécialistes, lors d’une conférence tenue à la Région de Nouakchott, à l’initiative de SOS Diabète, en partenariat avec ‘’Sauvons une vie’’, lors de la célébration de la journée mondiale du diabète.

Face à cette situation inquiétante, Mme Habibatou Cissé, présidente de SOS Diabète, a exprimé la ‘’détermination de son organisation à accompagner et sensibiliser les populations face à ce fléau’’. Et Mme Cissé de rappeler aux autorités la nécessité d’améliorer la prise en charge et à offrir aux malades des soins de qualité’’. Diabétique elle-même, Mme Cissé a indiqué les difficultés qu’elle a éprouvées à accepter sa maladie au départ et à y faire face. Passée cette dure épreuve qu’elle a pu surmonter grâce au soutien de ses proches, elle fait maintenant face ‘’sans aucune gêne’’ à la maladie. D’où pour elle la nécessité de mener ‘’un travail pédagogique au profit du grand public et de veiller à la qualité de l’hygiène de vie’’. Selon elle, son organisation entend pleinement participer à la réduction du taux de diabète en Mauritanie à travers la sensibilisation. Et l’accompagnement psychologique, lors des complications, par le biais des conseils diététiques et thérapeutiques’’.La présidente de SOS diabète a remercié la présidente de la région de Nouakchott d'avoir accueilli les activités de cette journée, appréciant le soutien apporté, qui contribuera à la détection précoce de la maladie.

Procédant au lancement de la journée, le premier vice-président du Conseil régional de Nouakchott, Cheikh Thiam a affirmé que le ‘’diabète est une maladie chronique inhérente au mode de vie

sédentaire impactant sur la vie des populations’’. ’’Ce qui nécessite, à son avis, une prise en charge par les pouvoirs publics, les collectivités locales et les organisations de la société civile , à travers un cadre socio-sanitaire des malades en état de précarité extrême ou dans un dénuement total’’.Dans ce contexte et comme première contribution à l'atténuation de l'impact de cette maladie, la région de Nouakchott a fourni 60 appareils d'analyse de la glycémie à travers l'Organisation mauritanienne pour le soulagement des diabétiques.

Thiam a réitéré la disponibilité du Conseil Régional à soutenir toutes les couches vulnérables si les conditions du conseil qui fonctionne pour la deuxième année consécutive sans budget s’améliorent’’.

Pour rappel, après une intense journée de dépistage gratuit, s’est tenue une conférence avec le corps médical sur ‘’diabète consultation précoce et suivi régulier’’, ‘’diabète et santé mentale’’, rôle des pharmaciens dans la lutte contre le diabète ''.