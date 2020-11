Visite de courtoisie du Président de la CVE au président de la CNDH

Le président de la Coalition Vivre Ensemble, Dr Kane Hamidou Baba a rendu une visite de courtoisie au président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, Me Ahmed Salem Ould Bouhoubeyni en présence de ses collaborateurs ce vendredi 14 novembre 2020.

Dans sa prise de parole, le président de la CVE s’est dit honoré de cette audience et a tenu à présenter ses félicitations et ses encouragements au président de la CNDH pour les défis immenses qu’il tente, vaille que vaille, de relever et a salué l’approche de proximité que Me Bouhoubeini a engagée depuis qu’il est à la tête de cette auguste institution qui aujourd’hui ne ressemble en rien à celle qui existait jusque-là.

Kane Hamidou Baba a réaffirmé, encore une fois, que les droits humains sont orphelins dans notre pays car étant bafoués, mais rerouvent l’espoir à travers la CNDH. En attestent, dira-t-il, les déplacements à l’intérieur du pays des principaux responsables de cette commission, à travers des caravanes et la mise en place des antennes et des points focaux ; ce qui a permis de toucher des populations le plus souvent victimes et qui ne demandent que justice et transparence.

Sous ce rapport, le président de la CVE, Dr Kane encourage le président de la CNDH d’aller encore et plus de l’avant dans son exaltante mission dont le défi majeur reste le recouvrement de la citoyenneté pleine et entière pour tous.

Le leader de la Coalition Vivre Ensemble a aussi interpelé le président sur le cas gravissime de d’un ex travailleur et syndicaliste du Port Autonome de Nouadhibou durant les années de braises et qui a été victime d’un licenciement abusif. En dépit de ses lettres de rappel auprès des ministères compétents et à la présidence, la victime n’a jamais trouvé une oreille attentive pour recouvrer ses droits.

L’autre cas non moins important que Dr Kane Hamidou Baba a soulevé et qui nécessite l’examen de la CNDH est le problème de ces deux femmes, vivant à Dar El Beida, il y a quelques semaines, victimes d’agression sauvage par un jeune, nuitamment, et qui ne trouve pas encore son épilogue.

Le leader de la CVE n’a pas raté l’occasion pour poser le problème de nos concitoyens réfugiés au Sénégal et au Mali, dont il a rencontré les représentants et qui pour bon nombre d’entre eux exigent leur digne rapatriement si les conditions sont réunies.

Dans sa réponse, Me Ahmed Salem Ould Bouhoubeyni, visiblement très satisfait de la visite du Président de la CVE, a saisi l’occasion pour le remercier et témoigner de la grandeur de son hôte et de son sens élevé des responsabilités pour ce qu’il représente dans le paysage politique et son apport fécond dans la recherche obstinée d’un Etat de droit.

Le président de la CNDH a tenu à rassurer que l’institution qu’il dirige est un organe indépendant au service du peuple mauritanien, sans aucune forme de restriction. Il a dressé les contours de sa mission comme couloir de transmission entre l’Etat, les partis, la société civile et les citoyens en plus de son rôle de veille, d’écoute et d’alerte. C’est pourquoi, dira-t-il, une antenne est ouverte à Nouadhibou avec quelques points focaux dans bon nombre de localités de l’intérieur du pays.

Fort de ce dispositif décentralisé, plusieurs réalisations ont vu le jour à son actif.

Me Bouhoubeyni a donné des gages d’optimisme pour ce qui concerne le dossier des deux femmes évoquées par le président Kane en cours de traitement tout comme il existe un suivi régulier pour ce qui concerne les papiers d’état-civil dans le cadre de l’enrôlement. Le Président de la CNDH a introduit séance tenante le dossier de l’ex syndicaliste (Ousmane kane) qu’il compte examiner le plus vite possible.

Dans sa conclusion, le président de la CNDH a réitéré sa disponibilité au Président de la CVE et compte sur son appui et ses conseils pour relever encore d’autres défis, comme celui relatif au problème récurrent des réfugiés.

Le Président de la CVE, accompagné de son Conseiller M. Lemrabott Haidara, de la présidente en charge des droits de l’Homme, Mme Mariem Sidibé et du Vice-Président de la Commission de communication, M. Mamadou Ousmane Tall, satisfait de la rencontre a pris congé en promettant au Président de la CNDH que d’autres occasions seront utiles pour renforcer cette dynamique.

Nouakchott, le 13 novembre 2020

La Commission de communication de la CVE.