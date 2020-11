Visite de courtoisie du Président de la CVE au leader de l'APP

Le Président de la CVE, Dr Kane Hamidou Baba a rendu une visite de courtoisie ce jeudi 12 novembre 2020 à son frère et Président de l'APP M. Messaoud Ould Boulkheir à son domicile.

Lors de cette rencontre, aux allures d'un déjeuner de travail, les deux leaders ont passé en revue la situation nationale notamment politique et sociale du pays sanctionnée par une convergence de vue tant sur les difficultés qui assaillent le peuple mauritanien que les solutions à entreprendre pour sortir le pays de l'impasse.

Les deux hommes se sont accordés sur la nécessité de fédérer leurs efforts dans la réalisation de leurs objectifs communs dans le cadre de la Refondation qui en constitue la seule alternative pour une Mauritanie juste et égalitaire.

Dr KANE Hamidou Baba, accompagné de son président en charge de l'organisation de la CVE et le vice président de la commission de communication a remercié son frère Messaoud Ould Boulkheir et M. Hassan Desri pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et les deux leaders ont pris l'engagement ferme de maintenir le contact et de travailler ensemble avec toutes les forces vives de la nation.

Nouakchott, le 12/11/2020

Commission com de la CVE.