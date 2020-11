CAF: Ahmed Ould Yahya officialise sa candidature

Le président de la FFRIM Ahmed Ould Yahya a annoncé, ce lundi 9 novembre, sur sa page Facebook, sa candidature à la présidence de la CAF. "Soucieux de promouvoir le football africain et au terme d’une profonde réflexion et d’amples concertations, j’ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la Confédération Africaine de Football ", a-t-declaré. Les maîtres mots de sa candidature sont engagement, détermination et Vision pour le football africain".

Outre le candidat mauritanien, il y aura face au malgache Ahmad Ahmad, briguant sa propre succession, l'ivoirien Jacques Anouma, le milliardaire sud-africain et président des Mamelodi Sundowns, Patrice Motsepe et le sénégalais Augustin Senghor.

L'élection pour la présidence de la CAF est programmée, en mars 2021, au Maroc.