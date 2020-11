MAP-Discours du Roi Mohammed VI à l'occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte: "Le Maroc restera ferme sur ses positions"'

Le Roi du Maroc, S.M. Mohammed VI a prononcé, samedi 7 novembre, un discours à l'occasion du 45 ème anniversaire de la Marche Verte dans lequel il a souligné que celle-ci "ne représente pas seulement un événement national majeur et une étape saillante dans le processus de parachèvement de notre intégrité territoriale" mais "elle incarne également une dynamique dont l’esprit se perpétue et se renouvelle à travers l’action menée pour consolider la Marocanité du Sahara sur la scène internationale et pour ériger le Sahara en force motrice du développement régional et continental."

Véritable leçon de patriotisme et de mobilisation de toute une nation derrière son Roi, la Marche Verte, qui a ramené la terre du Sahara dans la Mère Patrie, se perpétue en se renouvelant dans l'action menée pour consolider la marocanité du Sahara sur la scène internationale.

Démarche volontariste, pacifiste, mue par l'intérêt suprême de la Nation, la Marche Verte a trouvé une issue heureuse pour récupérer de les Provinces du Sud du Royaume qui, aujourd'hui, deviennent un moteur du développement régional et continental.

Le discours royal notera qu'au cours des dernières années, des développements tangibles, et ce, à plusieurs niveaux, ont consacré l’irréversibilité de la solution politique, réaliste et consensuelle telle qu'exprimée par l’Initiative d’autonomie marocaine, soutenue par le Conseil de sécurité et les grandes puissances.

De même, dira le Roi, grâce au retour du Maroc au sein de sa famille africaine, l’Union africaine a clos, avec succès, le chapitre des manœuvres incessantes dont elle fut victime des années durant.

Un discours royal donc qui porte un message de clarté, de sérénité au sujet des espaces maritimes, rejetant le fait accompli et se refusant à l'imposer aux autres, préférant s'inscrire dans une démarche légaliste et un esprit de partenariat de dialogue et de bon voisinage.

(Pour lire le discours royal : http://www.mapexpress.ma/actualite/activites-royales/majeste-roi-adresse...)