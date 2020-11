Visite de 3 jours en Mauritanie du président Umaru Cissoko Umballo

Le président de la République de Guinée Bissau, Umaru Cissoko Umballo, a entamé samedi après-midi, une visite d’amitié de 3 jours en Mauritanie, selon l’agence de presse officielle.

Au menu de ces 3 journées, le renforcement de la coopération bilatérale et plusieurs visites de centres d’intérêt.

La Mauritanie et la Guinée Bissau, rappelle-t-on, entretiennent traditionnellement de bonnes relations.

Une importante communauté mauritanienne active dans le commerce (gros, demi-gros et détail) est établie dans ce pays depuis plusieurs dizaines d’années.