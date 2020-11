De quoi dépend le prix de la traduction d'un document

La question du prix est souvent déterminante dans le choix d'un spécialiste ou d'un bureau de traduction. Il est important de garder à l'esprit que les traducteurs individuels qui travaillent de manière indépendante peuvent proposer des prix plus bas, mais qu'ils ne peuvent pas offrir les avantages d'une collaboration avec une société de traduction professionnelle. Ces avantages comprennent la disponibilité de leur propre personnel impressionnant, qui comprend non seulement des traducteurs expérimentés, mais aussi des professionnels spécialisés (médecins, avocats, financiers, spécialistes techniques, etc.); des mécanismes éprouvés pour assurer le strict respect des délais et l'exécution la plus rapide possible; et la participation de rédacteurs pour la relecture et la correction professionnelles. Tous ces avantages sont disponibles sur Protranslate.

Facteurs qui déterminent le coût des travaux et les tarifs

Pour la traduction d'un document, le prix peut être différent et il peut être affecté par différents facteurs. Pour en savoir plus sur les tarifs de traduction, vous pouvez suivre le lien suivant https://www.protranslate.net/fr/cout-de-traduction. Quel que soit le type de traduction que vous commandez (médicale, technique, juridique, pharmaceutique, financière, etc.), sous quelle forme elle sera fournie (interprétation ou traduction) et selon quel mode (en ligne ou hors ligne), ainsi que la personne auprès de laquelle vous la commandez (auprès d'un spécialiste privé ou d'un bureau spécialisé), un certain nombre de facteurs sont pris en compte dans le calcul du prix, que nous allons examiner ci-dessous.

1. Volume. Il s'agit du nombre de mots du texte original. Dans certains cas, le nombre de caractères avec ou sans espaces est pris en compte. En général, le tarif standard est basé sur le paiement pour le nombre de mots, en supposant qu'une page A4 compte 250 mots.

2. Paire de langues. Certaines paires de langues étant considérées comme les plus courantes, il existe un grand nombre d'offres sur le marché de traducteurs hautement qualifiés et expérimentés qui sont prêts à traduire cette paire à un certain prix. Dans ce cas, la règle est la suivante: plus la demande est élevée, plus l'offre est importante; plus l'offre est importante, plus le coût est faible. Ces paires de langues comprennent aujourd'hui l'anglais/russe et vice-versa, le chinois/anglais et inversement, le chinois/russe et vice-versa. Cependant, certaines paires de langues sont rares, de sorte que le nombre de traducteurs travaillant avec cette paire est limité. Il en résulte une forte demande pour tel ou tel traducteur "rare" sur le marché, ce qui entraîne un coût plus élevé de son travail.

3. Сomplexité. La spécificité et la complexité du texte sont prises en compte ici, car plus le matériel original est complexe, plus il faut de temps pour travailler avec lui. À cet égard, la traduction de textes et d'articles scientifiques est aujourd'hui plus chère que la traduction de documents personnels ou de contrats types.

4. Urgence. Si un client a besoin d'un texte "hier", de nombreux spécialistes privés et bureaux professionnels proposent un service tel que la traduction urgente, dont le coût est plus élevé en raison de l'urgence ou de la nécessité de l'effectuer un week-end ou un jour férié.

5. Format. Dans certains cas, le client a besoin non seulement d'un texte traduit, mais aussi d'une traduction certifiée ou notariée du texte original. Dans cette situation, le coût de la certification s'ajoute au coût des services de traduction.