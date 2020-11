Bahaye Ould Ghadda reçu par Ghazouani

Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu le jeudi 4 novembre 2020 l'homme d'affaires et président directeur général du groupe Wafa Holding, Bahya Ould Ghadda. Selon des sources proches de l'homme d'affaires citées par Al Akhbar, l'entretien a tourné autour du ‘’rôle du groupe et ses contributions dans l'emploi et la diversification de la base de production et de la valeur ajoutée à travers le développement et l'augmentation de l'investissement’’. L'entretien a aussi porté sur le soutien du groupe au programme du chef de l'état sur les plans économiques, politique et social et des initiatives du groupe pour soutenir les programmes et les interventions des autorités au cours des crises alimentaires. Le groupe Wafa est considéré comme l'un des plus grands opérateurs du pays dont l'expérience s'étend sur plus de cinq décennies, selon les informations et données fournies par sa direction.

A noter que Bahaye a été interrogé récemment par la police chargée des crimes économiques sur ses liens avec l’ancien président Ould Abdel Aziz.