Mattel signe le cahier des charges 4G et prépare son lancement

Mattel a procédé, ce jeudi 05 novembre 2020, au siège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications, à la signature du cahier des charges fixant les conditions d’attribution de la licence d’établissement et d’exploitation du réseau de télécommunications mobiles de 4ème génération (4G).

Cette signature, qui marque le début du déploiement du réseau 4G de Mattel, témoigne de son engagement permanent en faveur du développement du très haut débit et de la promotion du digital en Mauritanie.

Mattel qui a proposé la meilleure offre financière, lors de la phase d’attribution des licences 4G en Mauritanie, a d’ores et déjà mobilisé tous ses moyens humains et techniques afin de lancer les services 4G dans les plus brefs délais avec la qualité requise et permettre ainsi à sa clientèle de vivre la meilleure expérience Internet Haut Débit.