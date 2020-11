Hommage à celui qui fut pour moi un père

Il était plus qu’un ami et un confident, il était devenu le père que j’ai perdu très tôt. Il, c’est le colonel Mohamed Ould Lebatt arraché subitement à notre affection le mardi dernier (28 octobre) des suites d’une courte maladie. Tonton Lebatt, comme je l’appelais, n’était pas seulement un brillant colonel, de la trempe de ses officiers fonceurs, baroudeurs et courageux, il était aussi un grand humaniste, sensible à la détresse d’autrui et profondément pieux. Il était aussi un homme d’une rare discrétion, dont les bonnes actions n’étaient entourées d’aucune publicité. L’imam de la mosquée proche de son domicile en a témoigné.

Il repose désormais en paix au cimetière de Néma à côté de sa mère.

Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à l’Armée nationale.

Puisse le Tout Puissant le couvrir de sa Sainte Miséricorde

El Yezid Ould Moulaye Ely