Autour d’un thé : L’air du temps

Eywe, nous revoilà revenus ! On dit qu’après la pluie vient le beau temps. Moi, je dis qu’après la fête vient la déche ! En fait et si vous voulez la vérité, je n’ai pas envie de parler de Macron. Surtout que si je dois en parler, je ne le ferai qu’en français. Une langue qui ne m’a, en réalité, jamais rien dit. Ni rien fait. Qui n’a ni blasphémé, ni caricaturé, ni rien commis d’autre à l’encontre de mon Prophète (PBL) chéri. Macron dont « la tente du père » n’est pas plus grande que celle de Victor Hugo, Alphonse de Lamartine ou Michael Hart qui plaça Mohamed (PBL), dans son célèbre classement des personnalités les plus influentes, en premier devant Jésus (PBL) ou encore celle de Georges Bernard Shaw déclarant qu’il fut de loin l’homme le plus remarquable….Et Gandhi, Will Durant, Voltaire, Gustave le Bon... Que représente Macron face à Napoléon Bonaparte ? Ou à Goethe ? Ou Léon Tolstoï ? Si je pouvais ne pas parler de Macron, je m’en serais donc aisément passé. Mais, bon, comment s’en abstenir, quand on veut être dans l’air du temps ? L’air des temps… Pourtant et à voir de près, Macron a servi l’Oumma, en lui donnant à s’unir autour de son symbole. De ses valeurs. De ses principes. Cette histoire de Macron, caricatures, islamophobie, liberté d’expression... Merci, Macron, de nous avoir rappelé combien le prophète Mohamed (PBL) représente la solution à nos errements. À nos incohérences. À nos turpitudes. Moi, je continuerai à écrire mon charabia. Moi, je continuerai à parler mon français. Mais je mettrai encore du temps avant d’écouter Macron dire n’importe quoi sur n’importe quoi. Je vais le mettre en veilleuse, ce Macron ! En mode silence. Et en anglais, please ! Comme ça, il apprendra à ses dépens que c’est vraiment maladroit, au nom d’on ne sait quelle Liberté statufiée, statuée, de se permettre de choquer, à quelques dix-huit mois d’une élection présidentielle où des Mohamed, des Oumar, des Khaled, Ousmane, Aïcha, Marième et autres Ben Vadel et Ben Vlane auront leur mot à dire et leur bulletin à faire valoir. Marchons, Marchons ! Attention, ce n’est pas la Marseillaise, monsieur Macron ! Ce sont des dizaines de milliers de chez nous qui ont manifesté contre toi, contre tes propos ! Exactement comme ils l’ont fait contre Ould M’Khaitir qui est chez toi à savourer d’avoir échappé à la décapitation. Mais en réalité, ces marcheurs, ces gouvernants, ces prêcheurs, ces gens, tous ces gens, tout ce monde indigné, révolté, prêt à en découdre avec le diable, tous doivent véritablement aimer le Prophète (PBL)… qui n’aime pas les hypocrites. Les « ceux qui ont deux visages » ; qui viennent aux uns avec un visage et aux autres avec un autre. Le Prophète (PBL)… qui n’aime pas les tricheurs. Et ça tombe à pic avec les résultats couci-couça des examens nationaux qui viennent de tomber. Félicitations à mon fils qui a eu le Bac ! Félicitations à mon neveu qui a eu le BEPC ! Félicitations au fils du cousin de ma nièce qui a réussi au concours d’entrée en sixième ! Le Prophète (PBL)… qui n’aime pas les voleurs, ni en gros ni en détail. Les petits larcins comme les grandes prévarications. Le Prophète (PBL)…qui n’aime pas les menteurs. Surtout pas les menteurs dont il s’est complètement démarqué. Les champions toutes catégories de ce que jamais « Allah ne lui a dit soit pour qu’il soit »! Pas plus belle expression que «Tfou ne gâte rien sur le ciel ». Surtout que celui qui crache au ciel reçoit généralement son crachat en plein visage. Le Prophète (PBL)… qui n’aime pas les orgueilleux, les dédaigneux et les hautains. Macron n’a jamais prétendu ni connaître ni aimer le Prophète (PBL). C’est plutôt moi, toi, nous, vous, ils et elles – avec « s », s’il vous plaît ! – qui prétendons et le connaître, et l’aimer, et le suivre. C’est nous qui faisons mine, en tout cas jusqu’à preuve du contraire, que nous mourrons pour lui. L’amour du Prophète (PBL) s’accommode très mal des intentions et des récriminations sans lendemain. Ne trichons plus. Ne mentons plus. Ne volons plus. « N’hypocrisons » plus. Ne nous colorons plus au gré des circonstances. Jamais tfou’ n’a jamais rien gâté sur le ciel. Tant celui-ci est haut placé mais… beaucoup moins que le Prophète (PBL). Et que l’entende qui le veut… et qui ne le veut pas. Salut !

Sneiba El Kory