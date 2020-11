FC Tevragh Zeïna conquiert la Coupe de Mauritanie

Le FC Tevragh Zeïna a levé sa cinquième Coupe de Mauritanie de son histoire, le dimanche 1er Novembre 2020, au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout (2-0),aux dépends de l’AS SNIM, dans un Stade Cheikha réduit à cinq mille personnes en raison du coronavirus et en présence du chef de l'État. Porté par son attaquant malien, Amara Bakhayoko, auteur d’un doublé lumineux (20’ et 47’), les Galactiques titillent les étoiles et sauvent leur saison, après avoir perdu le titre de champion de Mauritanie au sprint final.

Bien que réduits à dix, suite à l’expulsion de Dellahi Yali à la 70’,les Galactiques n’ont cessé de dominer outrageusement les Miniers, se procurant de nombreuses occasions. Les poulains de Modou Amadou Niang ne parvenaient cependant pas à enfoncer le clou et restaient jusqu'au bout sous la menace de vaillants miniers qui garderont des regrets éternels de cette finale. Les protégés de Moussa Khaïri ont donc eu le dernier mot, l'emportant logiquement et privant ainsi les hommes de Mody M’Bodj (expulsé à la 90’ suite à un échange houleux avec Dahane Beïda, l’arbitre central) d’aligner un second trophée. Cerise sur le gâteau, le FC Tevragh Zeïna décroche une qualification pour la Coupe de la Confédération 2020-2021.

L’AS Armée sacrée championne Super D2

L’AS Armée s’est offert le titre de champion de Super D2, le samedi 31 Octobre 2020, grâce à sa victoire, 2 buts à 0, face au FC Inter de Nouakchott. Nasser Dine Meyne (3’) et Brahim Mohamed Dade Amar (33’)ont été les bourreaux des Intéristes méconnaissables au cours de cette finale. Arrivé l'été dernier, l'entraîneur Sidi Mahmoud ould Abdellahi qui avait fait monter JAHEet remporté le titre de champion de Super D2 avec l’équipe du sixième arrondissement, lors de son précédent poste, a donc encore réussi son pari. Une belle consécration pour ce jeune technicien. La saison prochaine, les militaires évolueront dans l’élite en compagnie du FC Inter, promu pour la première fois de son existence.

-----------------

Un contingent burundais attendu à Nouakchott

Le Burundi prévoit d’envoyer un contingent de cent cinquante supporters en Mauritanie pour soutenir sa sélection nationale, mal en point à l’issue de ses deux sorties perdues face au Maroc et la République Centrafricaine. Sollicitant l’appui financier de partenaires et des supporteurs, le président de la Fédération de Football du Burundi (FFB), monsieur Réverien Ndikuriyo, a affirmé, lors d’une conférence de presse, que la FFB est à la recherche d’une compagnie aérienne pour un vol direct vers la Mauritanie.

Il a appelé les supporters qui peuvent se payer le vol à en informer la FFB et accompagner l’équipe nationale, lors du déplacement à Nouakchott. Et d’annoncer que la FFB a prévu une réunion avec les partenaires en début de semaine afin de collecter les fonds de soutien à l’équipe nationale. Un déplacement rendu possible par la levée, cette semaine, des mesures de restrictions d'accès du public dans les enceintes sportives mauritaniennes.

Les Burundais qui joueront leur survie sont attendus à Nouakchott pour la rencontre opposant, au stade Cheikha le 11 Novembre prochain, les Mourabitounes aux Hirondelles, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021.En face, les supporters de notre équipe nationale préparent bien évidemment la réplique. Décidés à pousser les partenaires d’Abdoul Ba à la victoire, les différents groupes emmenés par Thiarthioura ne lésineront pas sur les moyens pour étouffer les clameurs burundaises à Nouakchott. Corentin Martins et ses protégés espèrent remporter cette double confrontation pour prendre une sérieuse option pour la qualification. Les Mourabitoune (4 points) occupent la deuxième place après un nul face au Maroc(leader du groupe avec 4 points) et une victoire contre la Centrafrique.

------------------------------------

Basket-ball : Tournoi International de Rosso, ça sera en Décembre 2020 !

Lamine Sidibé, ex-président de la Ligue régionale de basket-ball du Trarza, a annoncé, le samedi 31 Octobre, l’organisation d’un tournoi international à Rosso. Outre Rosso Basket Club, la compétition regroupera, informe son promoteur, les formations de Boghé, Étoile du Nord et une sélection sénégalaise. Chez les filles, Sidibé renseigne que le Centre Aïchetou Traroré et un club sénégalais seront au rendez-vous. Un tournoi est attendu de pied ferme, aussi bien par les observateurs que le public sportif !

----------------------

Grosses difficultés au Racing Club de Nouakchott

Le Racing Club de Nouakchott se trouve aujourd’hui dans un état de vétusté et de dégradation avancé, au grand dam des sportifs et athlètes qui le fréquentent quotidiennement. Les responsables de l’établissement éprouvent des difficultés à réhabiliter les deux terrains de tennis. Changés à maintes reprises, les deux tapis s’effritent de plus en plus. Force est de constater que le mal est beaucoup plus profond qu’on ne l’avait estimé. Toutes les installations sont dans un piteux état. Aucune réhabilitation digne de ce nom n’a été entreprise depuis l’ouverture de cette salle omnisports en 1963.

Le Racing club est un lieu chargé d’histoire. La première salle de sport y fut construite en 1962.Repris il y a quatre ans par Mohamed Lemine ould Lemrabott, président de la Fédération Mauritanienne de Tennis (FMT), l’établissement peine à faire face à ses charges particulièrement onéreuses. En plus des salaires des dix employés permanents, le Racing doit honorer des factures accumulées d’eau et d’électricité, de l’ordre d’un million de MRO. Les difficultés de l’établissement sont apparues lorsque le nouveau repreneur a décidé de mettre fin à la licence d’exploitation d’alcool. Ce qui a impacté considérablement sur les revenus qui ont chuté de 95 %.

Mohamed Lemine est le premier mauritanien à diriger ce club jusque-là géré par des français. Il se démène pour faire vivre cet établissement qui abrite aussi le siège de la FMT. La tâche est loin d’être aisée. Sans réel soutien, ne serait-ce que de proches et adhérents, le président de la Fédération mauritanienne de Tennis sollicite l’État mauritanien à solutionner, via ses nombreux projets de réhabilitation d’infrastructures, ce problème qui risque d’anéantir la dynamique visant à mieux ancrer la pratique de la petite balle dans le pays. La réhabilitation de deux terrains et des installations annexes nécessite quarante millions de MRO dont la FMT ne dispose pas. Les sportifs n’ont pas manqué d’exprimer leur inquiétude. Très déçus devant cette situation que nul ne peut expliquer, ces athlètes lancent un appel pressant aux autorités concernées afin qu’elles interviennent au plus vite.

Pour faire face à ces grosses difficultés, l’établissement tente non sans mal de se relancer, en louant sa piscine, sa salle omnisports, son terrain de foot et la grande salle de banquets pouvant accueillir trois mille invités. Pour ses besoins culinaires, le Racing Club dispose d’un jardin maraîcher avec une autonomie en légumes. La salle de spectacles est pour le moment fermée, en raison du Covid-19.

Thiam