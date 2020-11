Le président Messaoud, dans une interview au Calame : Tout y passe

Dans une interview exclusive à paraître dans l’édition du Calame de cette semaine (mercredi 4 novembre), le président de l’Alliance Populaire Progressiste (APP), Messaoud Boulkheir n’y est pas allé par le dos de la cuillère. L’ancien président de l’Assemblée Nationale ne ménage presque personne. Comme à son habitude. A commencer par le président de la République, en personne. En effet, face à un délitement de toutes les institutions de la République, le président Messaoud suggère à celui-ci à d’engager rapidement le chantier de la reconstruction de l’Etat. Une œuvre titanesque qui exige, selon Ould Boulkheir, la contribution de tous les mauritaniens, toutes obédiences politiques confondues. D’où, selon lui, l’urgence d’organiser un dialogue politique inclusif afin de débattre de toutes les questions nationales, ce que le locataire du palais et successeur d’Ould Abdel Aziz n’est pas pressé de tenir. Une réticence que le président Messaoud peine à comprendre. Le président Messaoud partage le désespoir qui commence à gagner les mauritaniens suspendus depuis août dernier aux attentes et promesses électorales du nouveau président. Le président d’APP dit du bien du rapport de la CEP et exprime son souhait de voir le processus ainsi enclencher se poursuivre jusqu’au bout pour répondre aux aspirations du peuple mauritanien. Et parmi celles-ci, le renforcement de l’unité nationale, l’ancrage de la démocratie, de la justice, de l’égalité de tous devant la loi et les biens publics. L’ancien président de l’AN dénonce le sort réservé aux populations Harratines toujours marginalisées et objet de pratiques de l’esclavage et d’exclusion des terres et autres infrastructures de l’Etat. D’où l’urgence pour l’un des fondateurs du Mouvement El Hor de régler la question de cette unité nationale qui fait tant débat sans résultat concret et constructif. Enfin, le président Messaoud revient sur les acquis d’El Hor, sur le Manifeste des Haratines pour les droits politiques, économiques et sociaux, sur les différents plans autour de la COVID 19, sur ses rapports avec le reste de l’opposition, son souhait de voir celle-ci se reconstruire afin de jouer son véritable rôle, sur le prochain congrès de son parti….Il y a à boire et à manger dans ce long entretien…