Dossier de la corruption: Cheikh Ridha convoqué

La police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué il y a quelques jours Cheikh Rhida Mohamed Nagi pour l'entendre sur certains dossiers de la commission d'enquête parlementaire dans lesquels son nom a été cité. Selon des sources citées par Al Akhbar, les enquêteurs ont auditionné cet homme entre autres sur le prêt de 50 millions de dollars accordé à la société Ennejah par la société nationale industrielle et minière (SNIM). Cheikh Rhida Mohamed Nagi a fait beaucoup parler de lui au cours des cinq dernières années du pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz pour avoir été au centre de vastes opérations d'achats et de ventes de maisons, de terrains et de voitures suivant des transactions très douteuses à l'issue desquelles des milliers de citoyens lui réclament des dettes estimées à plus de 87 milliards d'anciennes ouguiyas. Et malgré les irrégularités évidentes des opérations entreprises, les administrations de l'État n'ont jamais bougé le petit doigt pour mettre fin à ces actes délictueux qui ont fortement impacté sur tous les secteurs de l'économie nationale. Selon des rumeurs concordantes, Cheikh Rhida aurait de grandes affinités avec le sérail présidentiel, notamment l'ancienne première dame dont il serait l'un des proches.