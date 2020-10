Mission des États-Unis auprès des Nations Unies : Explication du vote sur le renouvellement du mandat de la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental

Les États-Unis félicitent le Conseil d’avoir affirmé son appui à la MINURSO avec le renouvellement du mandat d’aujourd’hui, tout en partageant la frustration des membres du Conseil face à l’absence de progrès sur le front politique, notamment l’absence prolongée d’un envoyé personnel.

‘’Nous considérons le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et il représente une approche potentielle pour satisfaire les aspirations du peuple du « Sahara occidental » à gérer ses propres affaires avec paix et dignité. (.....)’’, se félicitent les États-Unis.